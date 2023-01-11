В Шереметьево самолёт столкнулся с телетрапом. В аэропорту говорят, что его водителю стало плохо

Чрезвычайное происшествие случилось в московском аэропорту Шереметьево — там столкнулись самолёт «Аэрофлота» и телескопический трап. Подробности аварии 11 января сообщает московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, столкновение телетрапа с самолётом, готовившимся к посадке пассажиров, вылетающих в Красноярск, произошло накануне вечером. Как разъяснили позже в пресс-службе аэропорта, «при осуществлении предполётного обслуживания во время отгона самоходного трапа произошло повреждение лакокрасочного покрытия двери воздушного судна».
Аварию признали несущественной, и самолёт «Аэрофлота» в итоге получил разрешение на взлёт, продолжил выполнение рейса и позднее благополучно приземлился в аэропорту назначения.
В Шереметьево в связи с произошедшим никаких задержек отправления авиарейсов допущено не было, в результате инцидента никто не пострадал, однако по данному факту всё равно организована прокурорская проверка.
Позднее в аэропорту рассказали, что работник, выполнявший операцию по наземному обслуживанию, вдруг резко почувствовал себя плохо, из-за чего и могло произойти столкновение. Водителю телетрапа оказали на месте первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали с предварительным диагнозом «отравление». При этом в пресс-службе Шереметьево особо подчеркнули, что согласно документальным подтверждениям указанный работник при выходе на рабочую смену прошёл плановый медосмотр без отклонений.