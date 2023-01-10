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    Больше 20 тысяч петербургских школьников не вышли с каникул из-за болезни. Карантинных классов в городе нет

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    После новогодних каникул в школах и детских садах Петербурга нет закрытых на карантин классов и групп. Однако дети продолжают болеть.

    Как рассказали «Фонтанке» в комитете по образованию 10 января, в первую неделю обучения из-за ОРВИ и гриппа пропускают уроки 23 684 школьника. В детских садах болеют 19 529 малышей.

    При этом 30 декабря прошлого года 26 685 школьников находились на больничном, оставались дома из-за болезни 27 419 детсадовцев.

    К 20 декабря прошлого года количество закрытых на карантин классов достигло 500. Младшую школу отправили на каникулы раньше срока, ученики 1–4 классов посещали занятия по желанию.

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