Погоню за сломанным «ЗАЗ Шансом» в Колпино завершили выстрелы. Видео из салона ДПС

В Колпино нарушителя ловили со стрельбой. Он успел проехать больше километра, прежде чем его удалось остановить. Нарушений оказалось на семь административных дел. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и показывает видеозапись погони из салона служебного автомобиля.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
Сотрудники ГИБДД решили остановить «ЗАЗ Шанс» для проверки документов прошлой ночью, в полвторого, на пересечении Пролетарской улицы и Заводского проспекта. Водитель увеличил скорость. Полицейские начали преследование. Через 20 минут сотрудник ДПС стал стрелять по машине из табельного оружия. Было четыре выстрела, задние колёса удалось пробить, и у дома 71 по улице Ленина водителя задержали.
Как выяснилось, 28-летний мужчина находился за рулём, будучи в состоянии алкогольного опьянения, к тому же у него не оказалось документов, а машина была неисправна. Его доставили в отдел полиции. Вот список статей, по которым в отношении него возбудили административные дела:
- часть 1 статьи 12.12 («Проезд на запрещающий сигнал светофора»),
- часть 1 статьи 12.8 («Пьяное вождение»),
- часть 2 статьи 12.5 («Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой или рулевым управлением»),
- часть 1 статьи 12.3 («Отсутствие документов на машину»),
- части 1 и 2 статьи 12.37 («Отсутствие ОСАГО»),
- часть 1 статьи 12.15 («Нарушение правил обгона»),
- статья 19.3 КоАП РФ («Неповиновение сотруднику полиции»).
«В результате применения оружия пострадавших нет», — отмечается в сообщении.