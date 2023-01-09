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    Книги

    Библиотекарям РНБ разрешили отвечать на вопрос, что почитать

    1946
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    Библиотекарям Российской национальной библиотеки разрешили давать рекомендации для чтения посетителям. Об этом 9 января рассказал генеральный директор РНБ Владимир Гронский на пресс-конференции в ТАСС.

    С его слов, долгие годы работники библиотеки не имели на это права.

    «В 90-е годы была отменена так называемая «рекомендательная библиография». Сейчас этот вопрос — что почитать? — у всех на слуху. И мне знакомые звонят: «Что почитать, Володя?» Наши библиотекари не имели права ничего рекомендовать, как бы навязывать читателю. Теперь мы понимаем, что это глубоко ошибочный подход. Теперь они будут это делать», — рассказал Владимир Гронский.

    Будут ли библиотекари рекомендовать книги по заранее одобренным рекомендациям или исходя из собственных вкусов, директор РНБ не уточнил.

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