Библиотекарям РНБ разрешили отвечать на вопрос, что почитать

Библиотекарям Российской национальной библиотеки разрешили давать рекомендации для чтения посетителям. Об этом 9 января рассказал генеральный директор РНБ Владимир Гронский на пресс-конференции в ТАСС.



С его слов, долгие годы работники библиотеки не имели на это права.



«В 90-е годы была отменена так называемая «рекомендательная библиография». Сейчас этот вопрос — что почитать? — у всех на слуху. И мне знакомые звонят: «Что почитать, Володя?» Наши библиотекари не имели права ничего рекомендовать, как бы навязывать читателю. Теперь мы понимаем, что это глубоко ошибочный подход. Теперь они будут это делать», — рассказал Владимир Гронский.

