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    (Не)дорогие Алтай и Сочи. Составлен рейтинг самых затратных туров по России в 2022 году

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    В России составили рейтинг самых дорогих туров и круизов по РФ, проданных в 2022 году. Его опубликовала в понедельник, 9 января, аналитическая служба Ассоциации туроператоров России.

    Согласно данным АТОР, первое место в общем рейтинге прошлого года принадлежит 12-дневному речному круизу по Енисею (Дудинка — Красноярск) — за него в августе 2022 года группа из семи человек заплатила более 3,5 млн рублей.

    Второе место по дороговизне занял авторский тур на пять дней на Алтай. Это путешествие обошлось компании из четырёх туристов в 3,4 млн рублей. Этот же тур оказался самым дорогим из наземных туров 2022 года.

    Третье место по цене занял августовский тур в Сочи — семейство из семи человек отдало за него почти 2,4 млн рублей. И это без учёта авиабилетов.

    «Фонтанка» писала о самых популярных авианаправлениях на новогодние праздники. В этот список ожидаемо попал Петербург.

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