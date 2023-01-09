Пьяный водитель после гонки с полицией в Хакасии объяснил чужие номера проделками 6-летнего внука

Любитель «пьяной» езды в Хакасии, не сумев удрать от полиции, пожаловался инспекторам на лишение прав и исправительные работы. Чужие номера на машине он свалил на шестилетнего внука.

Инцидент произошел днем в селе Фыркал Республики Хакасии, сообщает 9 января «МВД Медиа» . Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль LADA, но находившийся за рулем мужчина проигнорировал требование и проехал мимо. Полицейские бросились следом. Погоня, впрочем, продлилась недолго: на очередном повороте нарушитель не справился с управлением, автомобиль наехал на поребрик и повис на нем, оказавшись «носом» в кювете и задними колесами в воздухе.

За рулем «Лады» был 59-летний местный житель, до этого уже трижды привлекавшийся к уголовной ответственности за «пьяную» езду. Последний приговор по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ он получил в июле 2022 года, тогда ему назначили год исправительных работ и три года лишения водительских прав. Инспекторам мужчина пояснил, что не остановился по требованию, так как боялся остаться без машины, которую использует, чтобы нелегально таксовать.

Помимо этого, оказалось, что госномер, установленный на автомобиле, от другой машины. На это у мужчины тоже нашлось объяснение: номера на «Ладе» ему якобы поменял шестилетний внук.

Мужчину задержали, автомобиль его отправили на спецстоянку, а номера изъяли. Административные материалы в отношении нарушителя направлены на рассмотрение в суд.