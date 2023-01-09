Поезда на Петербург второй день опаздывают после схода вагонов на переезде Дно-Плотовец

Пять составов прибудут в Петербург и из него с опозданием до трех часов из-за проблем на перегоне в Псковской области.



О том, что поезд из Минска № 250 прибудет в Петербург с опозданием на три часа, «Фонтанке» сообщил читатель 9 января.



Сутки назад ОЖД сообщало, что задержки, в том числе и из Минска, происходят из-за восстановительных работ после схода вагонов в двух грузовых поездах 7 января на перегоне Дно-Плотовец.



Сегодня в ОЖД уточнили, что по техническим причинам 9 января поезда дальнего следования следуют с опозданием на перегоне Судома — Плотовец (Псковская область):

