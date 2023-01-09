Поезда на Петербург второй день опаздывают после схода вагонов на переезде Дно-Плотовец

Пять составов прибудут в Петербург и из него с опозданием до трех часов из-за проблем на перегоне в Псковской области.
О том, что поезд из Минска № 250 прибудет в Петербург с опозданием на три часа, «Фонтанке» сообщил читатель 9 января.
Сутки назад ОЖД сообщало, что задержки, в том числе и из Минска, происходят из-за восстановительных работ после схода вагонов в двух грузовых поездах 7 января на перегоне Дно-Плотовец.
Сегодня в ОЖД уточнили, что по техническим причинам 9 января поезда дальнего следования следуют с опозданием на перегоне Судома — Плотовец (Псковская область):
№ 52 Минск — Санкт-Петербург на 2 часа 55 минут;
№ 250 Минск — Санкт-Петербург на 3 часа 30 минут;
№ 9 Москва — Псков на 3 часа;
№ 84 Гомель — Санкт-Петербург на 2 часа 45 минут;
№ 218 Санкт-Петербург — Москва на 1 час 42 минуты;
№ 678 Санкт-Петербург — Великие Луки на 1 час 40 минут.