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    Поезда на Петербург второй день опаздывают после схода вагонов на переезде Дно-Плотовец

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    Пять составов прибудут в Петербург и из него с опозданием до трех часов из-за проблем на перегоне в Псковской области.

    О том, что поезд из Минска № 250 прибудет в Петербург с опозданием на три часа, «Фонтанке» сообщил читатель 9 января.

    Сутки назад ОЖД сообщало, что задержки, в том числе и из Минска, происходят из-за восстановительных работ после схода вагонов в двух грузовых поездах 7 января на перегоне Дно-Плотовец.

    Сегодня в ОЖД уточнили, что по техническим причинам 9 января поезда дальнего следования следуют с опозданием на перегоне Судома — Плотовец (Псковская область):

    № 52 Минск — Санкт-Петербург на 2 часа 55 минут;

    № 250 Минск — Санкт-Петербург на 3 часа 30 минут;

    № 9 Москва — Псков на 3 часа;

    № 84 Гомель — Санкт-Петербург на 2 часа 45 минут;

    № 218 Санкт-Петербург — Москва на 1 час 42 минуты;

    № 678 Санкт-Петербург — Великие Луки на 1 час 40 минут.

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