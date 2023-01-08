Куда пойти 8 января: Эрмитаж, «Мастер и Маргарита», музыка кино, Балабанов

Каникулы заканчиваются, горожане готовятся к работе, и ажиотаж в учреждениях культуры резко спал.

Появилось множество билетов на 8 января, например в Кунсткамеру: можно купить онлайн на любое время, вплоть до 16:30, за 400 рублей. Заодно посмотрите новую экспозицию, о которой писала «Фонтанка». Или даже в Эрмитаж. Там тоже билеты есть на каждые полчаса — секрет в том, чтобы смотреть те, где вход не с Иорданской лестницы, а с Церковной. Цена та же — 500 рублей. В очереди стоять не придется.

Наконец, появились билеты в Мариинский театр по приемлемым ценам: сегодня в 19:00 на новой сцене исполняют оперу «Рождественская сказка» (6+) нашего современника Родиона Щедрина — про несчастную падчерицу, поиск первоцветов зимой и 12 месяцев. На галерке есть места за 900 рублей. В главных партиях: Пелагея Куренная, Екатерина Сергеева, Лариса Юдина, Григорий Карасёв.



На второй сцене БДТ в Каменноостровском театре играют «Эрендиру» (18+) в постановке Могучего по мотивам новеллы Маркеса. На сцене — Нина Усатова и Полина Маликова (Толстун). Начало в 18:00. Билеты — от 3500 рублей.

В Большом зале Филармонии в 20:00 — концерт Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Михаила Голикова «Музыка кино и танго» (6+). В программе — Артемьев, Исаак Дунаевский, Таривердиев, Шварц, Зацепин и другие. Билеты в продаже от 600 рублей.

В «Балтийском доме» — много билетов от 600 рублей на «Мастера и Маргариту» (16+) в постановке Йонаса Вайткуса. Начало в 19:00.

