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    Куда пойти 8 января: Эрмитаж, «Мастер и Маргарита», музыка кино, Балабанов

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    Каникулы заканчиваются, горожане готовятся к работе, и ажиотаж в учреждениях культуры резко спал.

    Появилось множество билетов на 8 января, например в Кунсткамеру: можно купить онлайн на любое время, вплоть до 16:30, за 400 рублей. Заодно посмотрите новую экспозицию, о которой писала «Фонтанка». Или даже в Эрмитаж. Там тоже билеты есть на каждые полчаса — секрет в том, чтобы смотреть те, где вход не с Иорданской лестницы, а с Церковной. Цена та же — 500 рублей. В очереди стоять не придется.

    Наконец, появились билеты в Мариинский театр по приемлемым ценам: сегодня в 19:00 на новой сцене исполняют оперу «Рождественская сказка» (6+) нашего современника Родиона Щедрина — про несчастную падчерицу, поиск первоцветов зимой и 12 месяцев. На галерке есть места за 900 рублей. В главных партиях: Пелагея Куренная, Екатерина Сергеева, Лариса Юдина, Григорий Карасёв.

    На второй сцене БДТ в Каменноостровском театре играют «Эрендиру» (18+) в постановке Могучего по мотивам новеллы Маркеса. На сцене — Нина Усатова и Полина Маликова (Толстун). Начало в 18:00. Билеты — от 3500 рублей.

    В Большом зале Филармонии в 20:00 — концерт Симфонического оркестра Ленинградской области под управлением Михаила Голикова «Музыка кино и танго» (6+). В программе — Артемьев, Исаак Дунаевский, Таривердиев, Шварц, Зацепин и другие. Билеты в продаже от 600 рублей.

    В «Балтийском доме» — много билетов от 600 рублей на «Мастера и Маргариту» (16+) в постановке Йонаса Вайткуса. Начало в 19:00.

    В клубе «Космонавт» играют создатели хита «Я люблю свою Родину, вроде бы» — группа «АнимациЯ» (16+). Начало в 20:00. Входные по 2500 рублей.

    В малом зале «Дома кино» (внезапно!) можно посмотреть те самые «Шербурские зонтики» (16+) 1964 года. Начало в 16:55, язык оригинала, русские субтитры. Билеты по 200 рублей.

    А в большом зале «Авроры» в 19:00 показывают «Брата» (12+) Балабанова — билеты по 450 рублей.

    Ну и сегодня — последний день работы Рождественской ярмарки в Новой Голландии. Кто не успел прочувствовать новогодние праздники, выпив пряного напитка на морозе да закусив расплавленным раклетом или крендельком, — ваш последний шанс.

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