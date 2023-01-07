10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных

Очень просто подмечать чужие ошибки и то и дело поправлять человека, если он неправильно написал слово или неверно его употребил, перепутав значение. Но на всякий случай проверьте: уж не допускаете ли вы и сами в речи и письме ляпы? В этом тесте мы собрали два типа слов: одни никто не может правильно написать, другие часто неверно трактуют.