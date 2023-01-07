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    10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных

    Одни не могут их правильно написать, другие путают значение

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    Фото: Дарья Селенская / Городские порталы
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    Очень просто подмечать чужие ошибки и то и дело поправлять человека, если он неправильно написал слово или неверно его употребил, перепутав значение. Но на всякий случай проверьте: уж не допускаете ли вы и сами в речи и письме ляпы? В этом тесте мы собрали два типа слов: одни никто не может правильно написать, другие часто неверно трактуют.

    Как называется (а точнее — пишется) крупное предприятие общедоступной почтовой службы?

    А как вам «рекламация»?

    А как еще называют бегемота?

    Попробуйте подобрать синоним к слову «менталитет».

    Этот человек занимается восхвалением (обычно неумеренным, тенденциозным) чего-либо или кого-либо. Скажите, как его зовут?

    Асексуальный — это какой?

    А это — универсальный измерительный прибор для определения линейных размеров деталей с установленной точностью.

    Как называются знания и опыт в определенной сфере?

    Как одним словом сказать «самый важный, существенный и основной»?

    Вы купили кофе в зернах, но дома нет кофемолки. Поэтому вы попросили у бариста сделать с кофе это:

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    10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных

    Вы пишете и читаете как бог на душу положит.

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    10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных

    Главное, что близкое окружение вас понимает, остальные разберутся.

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    10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных

    Вы были близки к безоговорочной победе, но что-то пошло не так.

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    10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных

    Вас не только не провести — вы еще и другим можете урок-другой преподать.

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    Фото: Дарья Селенская / Городские порталы

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