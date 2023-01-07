Очень просто подмечать чужие ошибки и то и дело поправлять человека, если он неправильно написал слово или неверно его употребил, перепутав значение. Но на всякий случай проверьте: уж не допускаете ли вы и сами в речи и письме ляпы? В этом тесте мы собрали два типа слов: одни никто не может правильно написать, другие часто неверно трактуют.
Как называется (а точнее — пишется) крупное предприятие общедоступной почтовой службы?
А как вам «рекламация»?
А как еще называют бегемота?
Попробуйте подобрать синоним к слову «менталитет».
Этот человек занимается восхвалением (обычно неумеренным, тенденциозным) чего-либо или кого-либо. Скажите, как его зовут?
Асексуальный — это какой?
А это — универсальный измерительный прибор для определения линейных размеров деталей с установленной точностью.
Как называются знания и опыт в определенной сфере?
Как одним словом сказать «самый важный, существенный и основной»?
Вы купили кофе в зернах, но дома нет кофемолки. Поэтому вы попросили у бариста сделать с кофе это:
10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных
Вы пишете и читаете как бог на душу положит.
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10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных
Главное, что близкое окружение вас понимает, остальные разберутся.
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10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных
Вы были близки к безоговорочной победе, но что-то пошло не так.
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10 простых слов, которые вызывают трудности даже у грамотных
Вас не только не провести — вы еще и другим можете урок-другой преподать.