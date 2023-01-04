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    «В крови, с резаными ранами». Подробности ЧП в Пушкине, где петарда попала в балкон: пострадавшие всё-таки есть

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    В результате ЧП с петардой в Пушкине пострадали два человека, сообщили «Фонтанке» 4 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Подробности рассказали сами пострадавшие в соцсетях.

    По данным полиции, вызов из квартиры на Муромской улице, 5, поступил 1 января в 00:16, сообщалось, что балконное стекло порезало хозяйку квартиры — женщину 1974 года рождения. Прибывшие на место сотрудники МВД выяснили, что на балкон квартиры прилетела петарда, стекло лопнуло и незначительные порезы получили двое: 52-летний мужчина и его 48-летняя жена. Они от госпитализации отказались. Других пострадавших нет.

    «По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, приняты меры к задержанию злоумышленников», — отмечается в сообщении.

    В соцсетях рассказывают, что на балкон метров с пятисот прилетела ракета и взорвалась, ударившись о стену. Женщину и мужчину оглушило, кухню засыпало осколками. Когда супруги пришли в себя, они были в крови, с резаными ранами по всему телу. Ребёнок спал в другой комнате, он не пострадал.

    «Мы были все в стекольной пыли. Взрыв нереально сильный! Если мы сидели бы чуть левее, то нас бы уже не было!» — пишет Анастасия (цитата по паблику «Пpизнaвaшки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»).

    От взрыва сорвало водосточную трубу, полностью вынесло остекление лоджии и окна, дверь в кухню, в стене остались воронки. Один из стоящих у дома автомобилей получил трещину в лобовом стекле. Сейчас стекло на кухне затянули полиэтиленом, и в помещение задувает, рассказала Анжелика в группе «Детскосельский Онлайн | Пушкинский район».

    Ранее «Фонтанке» в ГУ МЧС подтвердили, что балкон на Мурманской был одним из четырех, которые пострадали в новогоднюю ночь от пиротехники. В общей сложности, по данным ведомства, с 31 декабря по 3 января в Петербурге в результате использования пиротехники пострадали десять человек.

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