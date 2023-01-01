В Петербурге восемь человек пострадали после запуска пиротехники

Запуск фейерверков в Петербурге не прошёл бесследно: досталось и людям, и балконам. О последствия новогодних гуляний 1 января сообщают в городском ГУ МЧС.
«В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий», — рассказали в ведомстве.
Так, во втором часу ночи фейерверк угодил в дом на проспекте Кузнецова, 21, в Красносельском районе, загорелся балкон. Примерно в это же время из-за пиротехники вспыхнули строительные материалы на крыше дома
Ещё одна петарда попала на балкон квартиры на Понтонной, 13/1. Владельцам повезло — возгорания не случилось.
Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения отработали 228 выездов, почти сорок из них — пожары. Один оказался смертельным.
«Новогодняя ночь в Петербурге прошла относительно спокойно», — резюмировали в МЧС и попросили жителей не пренебрегать элементарными правилами безопасности — впереди длинные выходные.