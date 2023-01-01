В Петербурге восемь человек пострадали после запуска пиротехники

Запуск фейерверков в Петербурге не прошёл бесследно: досталось и людям, и балконам. О последствия новогодних гуляний 1 января сообщают в городском ГУ МЧС.



«В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий», — рассказали в ведомстве.

