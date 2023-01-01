    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, зап

    748мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.34eur75.66

    В Петербурге восемь человек пострадали после запуска пиротехники

    4904
    4 комментария

    Запуск фейерверков в Петербурге не прошёл бесследно: досталось и людям, и балконам. О последствия новогодних гуляний 1 января сообщают в городском ГУ МЧС.

    «В результате применения пиротехники пострадали 8 человек. Также зафиксированы возгорания от попадания пиротехнических изделий», — рассказали в ведомстве.

    Так, во втором часу ночи фейерверк угодил в дом на проспекте Кузнецова, 21, в Красносельском районе, загорелся балкон. Примерно в это же время из-за пиротехники вспыхнули строительные материалы на крыше дома № 5 на Архитектора Данини в Пушкинском районе.

    Ещё одна петарда попала на балкон квартиры на Понтонной, 13/1. Владельцам повезло — возгорания не случилось.

    Всего за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения отработали 228 выездов, почти сорок из них — пожары. Один оказался смертельным.

    «Новогодняя ночь в Петербурге прошла относительно спокойно», — резюмировали в МЧС и попросили жителей не пренебрегать элементарными правилами безопасности — впереди длинные выходные.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close