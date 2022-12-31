Человек погиб в огне и дыму на Ленинском проспекте

Сравнительно небольшой кухонный пожар, который тушили в Красносельском районе Петербурга 31 декабря, оказался смертельным.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже десяти часов утра пожарных вызвали на Ленинский проспект, 95, корпус 2. Там вспыхнула кухня площадью семь квадратных метров в двухкомнатной квартире.

Два расчёта справились с пожаром менее чем за полчаса. В помещении обгорели два квадратных метра, без жертв не обошлось.

«На месте пожара обнаружен погибший», — сообщили в МЧС.