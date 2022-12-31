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    Человек погиб в огне и дыму на Ленинском проспекте

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    Сравнительно небольшой кухонный пожар, который тушили в Красносельском районе Петербурга 31 декабря, оказался смертельным.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, немногим позже десяти часов утра пожарных вызвали на Ленинский проспект, 95, корпус 2. Там вспыхнула кухня площадью семь квадратных метров в двухкомнатной квартире.

    Два расчёта справились с пожаром менее чем за полчаса. В помещении обгорели два квадратных метра, без жертв не обошлось.

    «На месте пожара обнаружен погибший», — сообщили в МЧС.

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