Как Новый год встретишь. Петарда, разворотившая балкон в Пушкине в первые минуты года, попала на видео

Камеры на парадной сняли, как жители дома в Пушкине остались без новогоднего застолья и с разбомбленным балконом. Кадры ЧП, размещенные в социальных сетях 4 января, зафиксировали, как на пятой минуте 1 января петарда из частного сектора попадает в балкон дома 5 по Муромской улице. С балкона летят щепки и осколки.
В МЧС подтвердили «Фонтанке», что балкон на Мурманской был одним из четырех, которые пострадали в новогоднюю ночь от пиротехники.
Пожара там не было. А вот крыше другого дома в Пушкине не так повезло. В ведомстве уточнили, что данные о пострадавших не поступали.
В сетях пишут, что в момент попадания петарды в балкон на кухне семья праздновала Новый год. Двух человек якобы задело осколками, но, судя по всему, скорую не вызывали.