Есть ли предпосылки? Депутат комитета Госдумы по обороне рассказал, ждать ли новую волну мобилизации

В России нет предпосылок для новой волны мобилизации — в этом нет необходимости в ближайшие полгода. Об этом 4 января заявил депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.



«Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — отметил он в беседе с корреспондентом «Чита.ру».

