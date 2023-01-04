    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -6

    1 м/с, сев

    761мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd70.34eur75.66

    Мобилизация

    Есть ли предпосылки? Депутат комитета Госдумы по обороне рассказал, ждать ли новую волну мобилизации

    6755
    обсудить

    В России нет предпосылок для новой волны мобилизации — в этом нет необходимости в ближайшие полгода. Об этом 4 января заявил депутат комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев.

    «Даже те, кого мобилизовали ранее, еще до конца не введены в сражение. Ну и наша промышленность должна выйти на те рубежи, когда она будет в состоянии обеспечить очередную волну мобилизации. Мое мнение состоит в том, что в ближайшие полгода это просто неэффективно делать», — отметил он в беседе с корреспондентом «Чита.ру».

    Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакой «государственной необходимости» в новой волне мобилизации нет. Президент РФ Владимир Путин также отмечал, что никакие факторы для этого «не просматриваются».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Вторая волнаМобилизация
    ЛАЙК4
    СМЕХ34
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close