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    Мобилизация

    «Говорю абсолютно искренне». Матвиенко заявила, что никакой необходимости в новой волне мобилизации нет

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    Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Видео ее ответа на вопрос опубликовал Telegram-канал Совета Федерации.

    Telegram-канал Совета Федерации

    «Я вам честно скажу как член Совета Безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась. Ее сегодня нет вообще в повестке», — заявила Матвиенко.

    Спикер Совфеда отметила, что о новой волне мобилизации «ходят слухи». Она назвала такие сообщения фейками, инструментом борьбы против России и попытками «раскачать Россию изнутри, расколоть наше общество, вызвать протесты, недовольство».

    Накануне стало известно, что Путин создал рабочую группу по мобилизации и ждет ежемесячных отчетов.

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