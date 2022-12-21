«Говорю абсолютно искренне». Матвиенко заявила, что никакой необходимости в новой волне мобилизации нет

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации нет. Видео ее ответа на вопрос опубликовал Telegram-канал Совета Федерации.
Telegram-канал Совета Федерации
«Я вам честно скажу как член Совета Безопасности, говорю абсолютно искренне, эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась. Ее сегодня нет вообще в повестке», — заявила Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что о новой волне мобилизации «ходят слухи». Она назвала такие сообщения фейками, инструментом борьбы против России и попытками «раскачать Россию изнутри, расколоть наше общество, вызвать протесты, недовольство».
Накануне стало известно, что Путин создал рабочую группу по мобилизации и ждет ежемесячных отчетов.