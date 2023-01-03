Петербург уступил Москве первенство по смертям и госпитализациям с COVID-19

Петербург потерял первое место в числе регионов с самой высокой госпитализацией с коронавирусом за сутки в России. В лидерах снова столица, следует из данных федерального оперштаба.

По состоянию на 3 января в России за сутки госпитализировано 512 человек — на 35,1 % больше по сравнению с 2 января. В том числе 96 — в Петербурге и 98 — в Москве. Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19, подтверждено 48 летальных исходов. Из них 507 заражений и 14 смертей — в городе на Неве, и 544 заражения и 16 смертей — в столице.

В конце прошлого года глава комздрава Дмитрий Лисовец выразил надежду, что Петербург прошёл пик заболеваемости.