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    COVID-19

    Петербург уступил Москве первенство по смертям и госпитализациям с COVID-19

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    Петербург потерял первое место в числе регионов с самой высокой госпитализацией с коронавирусом за сутки в России. В лидерах снова столица, следует из данных федерального оперштаба.

    По состоянию на 3 января в России за сутки госпитализировано 512 человек — на 35,1 % больше по сравнению с 2 января. В том числе 96 — в Петербурге и 98 — в Москве. Выявлено 3 080 новых случаев COVID-19, подтверждено 48 летальных исходов. Из них 507 заражений и 14 смертей — в городе на Неве, и 544 заражения и 16 смертей — в столице.

    В конце прошлого года глава комздрава Дмитрий Лисовец выразил надежду, что Петербург прошёл пик заболеваемости.

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