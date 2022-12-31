Глава комздрава: Надеюсь, что пик заболеваемости пройден

Пик заболеваемости в Петербурге может быть пройден. Такое заявление сделал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 31 декабря на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



«Подъемы инфекционной заболеваемости — та новая реальность, в которой мы существуем уже три года», — отметил председатель комздрава.

По его словам, город получил новый опыт нынешними зимой и осенью: в Петербург пришли сразу несколько инфекционных патогенов. Речь идет о коронавирусе, гриппе и ОРВИ.

«Надеюсь, что пик заболеваемости мы уже прошли, и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится», — заявил Лисовец.