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    Глава комздрава: Надеюсь, что пик заболеваемости пройден

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    Пик заболеваемости в Петербурге может быть пройден. Такое заявление сделал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец 31 декабря на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

    «Подъемы инфекционной заболеваемости — та новая реальность, в которой мы существуем уже три года», — отметил председатель комздрава.

    По его словам, город получил новый опыт нынешними зимой и осенью: в Петербург пришли сразу несколько инфекционных патогенов. Речь идет о коронавирусе, гриппе и ОРВИ.

    «Надеюсь, что пик заболеваемости мы уже прошли, и в ближайшее время, в том числе и благодаря новогодним праздникам, количество заболевших существенно снизится», — заявил Лисовец.

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