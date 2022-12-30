Странные бывшие, отцовство экс-зенитовца и проститутки. Топ-5 жизненных историй года от петербургских судов

Суды Петербурга рассказали о самых интересных делах за 2022 год. Речь идет о тех, которые показались наиболее любопытными самим судьям и сотрудникам аппарата, рассказала Объединенная пресс-служба судов в телеграм-канале. Всего таких дел оказалось 22. «Фонтанка» внимательно присмотрелась, и с огромным трудом выбрала пять из них.

Странные бывшие и 38 копеек

История Андрея и Ирины началась аж весной 2018 года. Пообщавшись пару лет, как друзья, в сентябре 2020-го они вступили в отношения, которые продлились чуть больше года.

Как рассталась пара, история умалчивает. Но в конце концов оба оказались в суде. Андрей – в качестве истца, Ирина – как ответчица. Мужчина хотел отсудить у неё деньги, данные на ремонт в квартире. Речь шла ни много, ни мало о сумме в 516 366 рублей и даже 38 (!) копеек. Дело рассматривал Куйбышевский районный суд Петербурга. Ирина от получения денег не отнекивалась. Однако заявила, что средства мужчина предлагал ей сам и в качестве материальной помощи. Более того, девушка «на пороге» пыталась объяснить: деньги вернуть не сможет. В качестве подтверждения своих слов она показала переписку в Андреем.

Расставшись с девушкой Андрей стал настаивать на необоснованном обогащении бывшей девушки и на том, что деньги нужно вернуть. Доказать свою позицию истец так и не смог: «После расставания истец решил переоценить характер финансовых взаимоотношений с девушкой, тогда как в том случае, если в период романтических отношений между сторонами по делу условия о возмездном характере переводов не озвучивались, то после реального исполнения по сделке они, условия, измениться могут лишь по взаимному соглашению сторон», – пояснили в Объединенной пресс-службе судов.

Благодаря петербургскому суду Сердар Азмун стал папой

10 июня 2022 года гражданское дело рассматривал Приморский районный суд Петербурга. История – банальная, как мир. Если бы не одно «но» – ответчик. Им был бывший футболист «Зенита» Сердар Азмун.

В качестве истца выступала его бывшая девушка Алия Ш. Как ранее рассказывала «Фонтанка», пара встречалась в период с 2018 по 2020 годы в Казани и Петербурге. Когда Азмун узнал о беременности, отношения рухнули. Тем не менее, ребенок появился на свет в мае 2021 года. Признавать отцовство футболист, ныне выступающий за немецкий «Байер», отказался. При этом исправно отправлял матери ребенка по 12 000 рублей в месяц. Суд требования девушки удовлетворил, рассмотрев дело в закрытом режиме. Отцовство было установлено, а Азмуна обязали выплачивать в качестве алиментов четверть ежемесячного дохода.

«Поздравляем героя с этим событием и ждем решения апелляции!», – комментирует Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Любовь, точнее Love, и подарочные сертификаты

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Дело о защите прав потребителей рассматривал в этом году Ленинский районный суд Петербурга. Истцом выступало городское управление Роспотребнадзора, ответчиком – АО «Мэлон Фэшн Груп» (Love Republic).

Предметом разбирательства были подарочные сертификаты. Согласно сайту магазина, приобрети их можно на сумму от 1000 до 15 000 рублей. Однако проблема заключается в том, что «подарочный сертификат возврату и обмену на денежные средства не подлежит; остаток денежных средств на подарочном сертификате после совершения покупки аннулируется». По мнению специалистов Роспотребнадзора, подобное положение дел нарушает права потребителей.

В частности, согласно закону, покупатели в течение 7 дней могут отказаться от товара и вернуть потраченные средства. Даже используя подарочные карты, ведь внесенные на них средства – своего рода аванс и дают право на покупку в будущем. «В связи с тем, что оплата покупателем подарочной карты – аванс, то в силу закона, он не может быть удержан обществом», – посчитал суд.

Нарушением были признаны как пункты «Правил использования подарочной карты», так и информация, размещенная на сайте. Однако, решение не окончательное – впереди рассмотрение апелляции. Потерпевший, который хотел стать содержанкой...

Удивительная история досталась в этом году судьям Московского районного суда. Виновным был признан мужчина, который пришел на свидание... к трансгендеру. Дело было в марте, и «Фонтанка» тоже не обошла эту историю стороной. Обвиняемый Сергей Кулагин увидел объявление о знакомстве в интернете и приехал в гости в квартиру на Бассейной улице. Потерпевший находится в процессе смены пола и давал объявления для мужчин, которые могли бы его содержать. При этом утверждает, что о медицинских манипуляциях с организмом предупреждал честно.

В любом случае встреча состоялась. Кулагин нервничал настолько, что уже в спальне на отвлеченные разговоры пришлось потратить 40 минут. А дальше произошло внезапное: пострадавший оказался пристегнут наручниками к кровати. Кулагин угрожал ответственностью за проституцию и требовал код от сейфа и деньги. Имели место и насильственные действия сексуального характера. Словом, свидание категорически не удалось. Более того, хозяин квартиры оказался без брендовых вещей, а кричать в окно о помощи ему пришлось еще около часа. Под Новый год Объединенная пресс-служба судов Петербурга раскрыла позицию нападавшего (Кулагин, кстати, получил 2,5 года колонии общего режима): «Знакомился с девушкой, а оказалось - агрессивный мужчина, который сначала требовал денег, а потом предлагал. Ну а чего не взять, когда дают. К кровати наручниками агрессора фигурант,

действительно, пристегивал, чтобы видимо погасить пыл. Никаких требований к потерпевшему он не выдвигал, сотрудником полиции не представлялся, не угрожал подбросить наркотики и привлечь к ответственности за занятие проституцией». Потерпевшему, кстати, вернули все украденное. И даже Луи с Дольче и песцовую шубку. «Вызывать проститутку плохо, но...»

«Вызывать проститутку плохо, но отношения к делу не имеет», – припечатал адвокат после рассмотрения апелляции в Петербургском городском суде. Речь шла о деле об убийстве



В феврале Юрий Яновский был приговорен к 1 году и 10 месяцам колонии, но вышел на свободу из зала суда – в счет наказания пошло время, проведенное в СИЗО. Прокурор был против такого расклада и подал представление: по его мнению, убийство не было результатом превышения мер самообороны, а напротив умышленным. Дело касалось убийства трансгендера в уже далеком 2020 году. Тогда старшеклассник из Петербурга купался во Мге и нашел туловище без головы, рук и ног. Личность удалось установить только по имплантам. Жертвой оказался 24-летний мужчина, занимавшийся эскортом. Против представления прокурора возражали обвиняемый и защитник. Версию о самообороне подтвердили эксперты, а статьи о расчленении в Уголовном кодексе нет. Обвинение настаивало: якобы Яновский постоянно общался с трансгендерами. Однако утверждение было опровергнуто.