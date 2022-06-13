Суд обязал экс-нападающего «Зенита» выплачивать алименты бывшей девушке

Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 13 июня, гражданский иск Алии Ш. об установлении отцовства и взыскании алиментов на ребенка полностью удовлетворен. Азмун должен отчислять 25% от дохода своему ребёнку. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.



Адвокат девушки Андрей Дмитриев рассказывал «Спорт-Экспрессу», что футболист проигнорировал экспертизу по установлению отцовства. «Все прошло для нас успешно. Сегодня судья вынес решение. Наши требования, установление отцовства и взыскание алиментов, судья полностью удовлетворила», — отмечал он.