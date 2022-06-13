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    Суд обязал экс-нападающего «Зенита» выплачивать алименты бывшей девушке

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    1 комментарий

    Приморский суд Петербурга рассмотрел гражданский иск к бывшему нападающему «Зенита» Сердару Азмуну. Спортсмена обязали выплачивать алименты годовалому ребёнку.

    Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 13 июня, гражданский иск Алии Ш. об установлении отцовства и взыскании алиментов на ребенка полностью удовлетворен. Азмун должен отчислять 25% от дохода своему ребёнку. Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

    Адвокат девушки Андрей Дмитриев рассказывал «Спорт-Экспрессу», что футболист проигнорировал экспертизу по установлению отцовства. «Все прошло для нас успешно. Сегодня судья вынес решение. Наши требования, установление отцовства и взыскание алиментов, судья полностью удовлетворила», — отмечал он.

    У второй стороны есть 30 дней на подачу апелляции.

    Девушка встречалась с иранцем с 2018 по 2020 год — и в Казани, и в Петербурге. Пара рассталась, когда Азмун узнал о беременности. Ребёнок родился в мае 2021 года. Футболист отказался признавать отцовство, но при этом отправлял матери ребёнка 12 тысяч рублей в месяц.

    В январе Сердар Азмун покинул «Зенит» и подписал контракт с немецким «Байером».

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    Комментарии (1)

    VVM1962
    у нас приняли закон об не исполнении решений ЕСПч, так почему Азмун должен выполнять решение какого-то российского суда???
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