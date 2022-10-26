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    Расчленителя трансгендерной «ночной бабочки» не вышло вновь усадить на скамью подсудимых

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    6 комментариев

    Петербургский горсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Юрия Яновского, признанного виновным в убийстве трансгендера при превышении самообороны. Об этом 26 октября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

    В феврале Яновскому дали 1 год и 10 месяцев колонии, он был освобожден из-под стражи после оглашения приговора. Время в СИЗО пошло в счет наказания.

    Но прокурору это не понравилось, поэтому он подал представление. По его мнению, суд необоснованно встал на сторону Яновского и признал убийство результатом превышения мер самообороны. Прокурор настаивал на умышленном убийстве, переквалификации дела и отправке его на новое рассмотрение.

    Яновский и защитник против представления возражали. По их мнению, эксперты подтвердили версию Яновского о самообороне. Таким образом, действия подпадают по статью 108, а расчленение — это, конечно, ужасно, но статьи такой в УК нет. По мнению адвоката, обвинение строило свою позицию на постоянном общении обвиняемого с трансвеститами, но проверка телефонных соединений эту версию обрубила.

    «Вызывать проститутку плохо, но отношения к делу не имеет», — заключил адвокат.

    Судебная коллегия оставила приговор районного суда без изменений.

    Тело убитого трансгендера летом 2020 года нашел старшеклассник из Петербурга во Мге. Купаясь в речке, он нашел туловище неизвестного без головы, ног и рук, но с грудью. По имплантам следствие установило личность жертвы. Убитым оказался 24-летний Джамшуд Хатамжонов, занимавшийся эскортом.

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    Комментарии 6

    Диванный Эксперт26 Окт 2022 в 21:57
    Вот это самооборона!!! В ходе схватки отрубал поочередно конечности и не только. Да такое только в кино про киборгов бывает.
    +0−0
    AlBerkut26 Окт 2022 в 21:05
    За что виновным признали?
    Он, ну в смысле расчленитель, вообще может с сатанизмом и 'тлетворным влиянием запада' боролся, да ещё и верность нашим традициям славного города Расчленинграда😎😂😂
    +0−0
    Mafioza26 Окт 2022 в 20:56
    а расчитывали усадить?)
    +0−0
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