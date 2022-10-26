Расчленителя трансгендерной «ночной бабочки» не вышло вновь усадить на скамью подсудимых

Петербургский горсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Юрия Яновского, признанного виновным в убийстве трансгендера при превышении самообороны. Об этом 26 октября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
В феврале Яновскому дали 1 год и 10 месяцев колонии, он был освобожден из-под стражи после оглашения приговора. Время в СИЗО пошло в счет наказания.
Но прокурору это не понравилось, поэтому он подал представление. По его мнению, суд необоснованно встал на сторону Яновского и признал убийство результатом превышения мер самообороны. Прокурор настаивал на умышленном убийстве, переквалификации дела и отправке его на новое рассмотрение.
Яновский и защитник против представления возражали. По их мнению, эксперты подтвердили версию Яновского о самообороне. Таким образом, действия подпадают по статью 108, а расчленение — это, конечно, ужасно, но статьи такой в УК нет. По мнению адвоката, обвинение строило свою позицию на постоянном общении обвиняемого с трансвеститами, но проверка телефонных соединений эту версию обрубила.
«Вызывать проститутку плохо, но отношения к делу не имеет», — заключил адвокат.
Судебная коллегия оставила приговор районного суда без изменений.
Тело убитого трансгендера летом 2020 года нашел старшеклассник из Петербурга во Мге. Купаясь в речке, он нашел туловище неизвестного без головы, ног и рук, но с грудью. По имплантам следствие установило личность жертвы. Убитым оказался 24-летний Джамшуд Хатамжонов, занимавшийся эскортом.