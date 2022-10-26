Расчленителя трансгендерной «ночной бабочки» не вышло вновь усадить на скамью подсудимых

Петербургский горсуд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Юрия Яновского, признанного виновным в убийстве трансгендера при превышении самообороны. Об этом 26 октября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.



В феврале Яновскому дали 1 год и 10 месяцев колонии, он был освобожден из-под стражи после оглашения приговора. Время в СИЗО пошло в счет наказания.

Но прокурору это не понравилось, поэтому он подал представление. По его мнению, суд необоснованно встал на сторону Яновского и признал убийство результатом превышения мер самообороны. Прокурор настаивал на умышленном убийстве, переквалификации дела и отправке его на новое рассмотрение.

