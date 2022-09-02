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    Откроешь рот, вернусь и расчленю. Суд в Петербурге отправил в колонию напавшего на трансгендера

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    Московский районный суд признал виновным в грабеже, вымогательстве и хищении документов мужчину, который пришел на свидание к трансгендеру.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов 2 сентября, Сергей Кулагин приехал в гости в квартиру на Бассейной улице 21 марта после того, как увидел объявление о знакомстве в интернете. Потерпевший, который является трансгендером, находится в процессе смены пола (сделал операцию по увеличению груди), физически пока является мужчиной, уточнил в процессе, что и раньше давал такие объявления для знакомства с мужчинами, которые могли бы его содержать. Но уверил, что всегда честно писал, что является трансгендером.

    Кулагин позвонил ему, чтобы договориться о встрече, сказал, что это его первый опыт встреч с трансгендером. А когда приехал, то сильно нервничал, пил много воды. Потом пара прошла в спальню, где беседовала на отвлеченные темы 40 минут. После этого Кулагин, по словам пострадавшего, пристегнул одну его руку к спинке кровати и заявил, что он из полиции. После этого, угрожая подбросить наркотики, «вызвать парней», которые изобьют хозяина квартиры, а также привлечь к ответственности за проституцию, он заставил потерпевшего сказать ему код от сейфа, потом перевести ему деньги через мобильный банк. Затем он совершил над беспомощным трансгендером насильственные действия сексуального характера. А почти уходя, потребовал платить по 60 тысяч рублей ежемесячно и угрожал вернуться и расчленить хозяина, если тот надумает жаловаться в полицию.

    В итоге мужчина ушел, прихватив с собой сбережения трансгендера в рублях и валюте, а также технику Apple и брендовые вещи — от полушубка до платка. Всего на сумму около миллиона рублей.

    Выходя из квартиры, он не стал отстегивать хозяина. И тому пришлось вместе с кроватью двигаться в сторону окна. А потом час кричать о помощи, пока кто-то не вызвал полицию.

    Суд назначил Кулагину наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима.

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