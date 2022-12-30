Еще один пострадавший в теракте 3 апреля получит от Петербургского метрополитена компенсацию

Ленинский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску Владимира Захарченко к Петербургскому метрополитену. Мужчина, пострадавший при теракте в метро в апреле 2017 года, просил 3 миллиона рублей компенсации. Об этом 30 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.



Захарченко пояснил, что 3 апреля находился в четвертом вагоне поезда, где было приведено в действие взрывное устройство. В результате взрыва истец получил значительные травмы, а также испытал физические и нравственные страдания. Захарченко признан потерпевшим по уголовному делу о теракте.

