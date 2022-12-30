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    Взрыв в метро Петербурга

    Еще один пострадавший в теракте 3 апреля получит от Петербургского метрополитена компенсацию

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    Ленинский райсуд рассмотрел гражданское дело по иску Владимира Захарченко к Петербургскому метрополитену. Мужчина, пострадавший при теракте в метро в апреле 2017 года, просил 3 миллиона рублей компенсации. Об этом 30 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

    Захарченко пояснил, что 3 апреля находился в четвертом вагоне поезда, где было приведено в действие взрывное устройство. В результате взрыва истец получил значительные травмы, а также испытал физические и нравственные страдания. Захарченко признан потерпевшим по уголовному делу о теракте.

    Приговор по делу был вынесен в декабре 2019 года. В рамках этого производства Захарченко вместе со всеми гражданский иск не предъявлял. Суд взыскал с метрополитена в пользу истца 300 тысяч рублей.

    Самую крупную компенсацию удалось взыскать через суд студентке РГУП Анне Селезневой — 1,5 млн рублей. После взрыва она почти год провела в больницах.

    Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унес жизни 16 пассажиров. По версии следствия, в вагоне подорвался 22-летний Акбаржон Джалилов. В декабре 2019 года к различным срокам, вплоть до пожизненного лишения свободы, были приговорены одиннадцать человек.

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