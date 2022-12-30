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    Фонд пенсионного и социального страхования определился, кто возглавит новую структуру в Петербурге и Ленобласти

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    Фонд пенсионного и социального страхования РФ назначил управляющего своим отделением по Петербургу и Ленобласти. Как стало известно «Фонтанке» 30 декабря, с 1 января 2023 года эту должность займет Константин Островский. Ранее он возглавлял Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования РФ.

    О том, что правительство планирует создать единый Фонд пенсионного и социального страхования, объединив два госучреждения — ПФР и ФСС, — стало известно в январе 2022 года. Новой структуре решили присвоить статус «внебюджетного фонда». При этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула, что государство будет исполнять все социальные обязательства, несмотря на объединение Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования.

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