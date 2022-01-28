«Ъ»: ПФР объединят с Фондом социального страхования

Правительство планирует создать Социальный фонд, объединив Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Об этом 28 января сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы Минтруда, в ведомстве подтвердили их подлинность.



Новой структуре присвоят статус «внебюджетный фонд», тогда как ПФР и ФСС являются госучреждениями. То есть это будет «некоммерческая организация для осуществления функций по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки», пишет газета, ссылаясь на проект закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ».

