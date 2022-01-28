FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -9
78.95р88.47р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«Ъ»: ПФР объединят с Фондом социального страхования

7
Печать

Правительство планирует создать Социальный фонд, объединив Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Об этом 28 января сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы Минтруда, в ведомстве подтвердили их подлинность.

Новой структуре присвоят статус «внебюджетный фонд», тогда как ПФР и ФСС являются госучреждениями. То есть это будет «некоммерческая организация для осуществления функций по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки», пишет газета, ссылаясь на проект закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ».

По замыслу Минтруда, образование Социального фонда позволит при минимальном росте нагрузки на бизнес увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза. Также это сделает получение социальных услуг более удобным за счет объединения функций ПФР и ФСС на единой цифровой платформе.

Источники «Ъ» рассказали, что министерство планирует внести законопроект об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Ранее сообщалось, что ПФР хотят обязать самостоятельно предлагать соцподдержку нуждающимся россиянам.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

272856018
Ну, насколько мне известно, ПФР, так же как и ЦБ РФ, не являются госучреждениями..... Это, по- моему, прописано в их Уставах и таком документе как Конституция РФ... А каким будет новое учреждение поживем-увидим...
Mustamyaki
Нет сомнений, что рядовые россияне от этих пертурбаций только выиграют, как оно всегда бывает
Коренная ленинградка
Видимо соцстрах разорился на пандемии..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний