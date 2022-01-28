«Ъ»: ПФР объединят с Фондом социального страхования

Правительство планирует создать Социальный фонд, объединив Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Об этом 28 января сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на материалы Минтруда, в ведомстве подтвердили их подлинность.
Новой структуре присвоят статус «внебюджетный фонд», тогда как ПФР и ФСС являются госучреждениями. То есть это будет «некоммерческая организация для осуществления функций по обязательному социальному (пенсионному) страхованию и мер социальной поддержки», пишет газета, ссылаясь на проект закона «О Фонде пенсионного и социального страхования РФ».
По замыслу Минтруда, образование Социального фонда позволит при минимальном росте нагрузки на бизнес увеличить размер ряда социальных выплат для населения в полтора раза. Также это сделает получение социальных услуг более удобным за счет объединения функций ПФР и ФСС на единой цифровой платформе.
Источники «Ъ» рассказали, что министерство планирует внести законопроект об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.
Ранее сообщалось, что ПФР хотят обязать самостоятельно предлагать соцподдержку нуждающимся россиянам.