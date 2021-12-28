ПФР может сам начать предлагать соцподдержку нуждающимся россиянам

В России хотят ввести порядок выявления граждан, нуждающихся в соцподдержке государства. Об этом 28 декабря пишут «Известия» со ссылкой на подготовленные Минтруда изменения в постановление «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения».



В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2023 года. Согласно проекту, Пенсионный фонд обяжут выявлять граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за помощью.



На основе межведомственных данных Фонд будет оценивать положение людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи. «Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий», — сообщает издание.

