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ПФР может сам начать предлагать соцподдержку нуждающимся россиянам

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В России хотят ввести порядок выявления граждан, нуждающихся в соцподдержке государства. Об этом 28 декабря пишут «Известия» со ссылкой на подготовленные Минтруда изменения в постановление «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения».

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2023 года. Согласно проекту, Пенсионный фонд обяжут выявлять граждан с низкими доходами и предлагать им обратиться за помощью.

На основе межведомственных данных Фонд будет оценивать положение людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи. «Прошедших по всем параметрам граждан ПФР проинформирует о праве на получение пособий», — сообщает издание.

Сейчас для получения соцподдержки человек должен сам оценить свое соответствие критериям и обратиться за помощью. Время рассмотрения запросов может растянуться на срок от 10 до 35 дней.

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Комментарии (6)

Cashmare
безработные на лексусах уже в очередь за пособиями встали
Чекист007
очередной популизЪм;
пора привыкнуть к "про_активной заботе"
angel of death
я нуждаюсь... очень нуждаюсь... дайте 1 лярд... мне много не надо =))))
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