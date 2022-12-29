ФСБ пришла к юристу Сабадаша по мандариновому вопросу. Арбитраж вне подозрений

Фото: Марина Молдавская/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Вместе с деньгами представитель компании из Пакистана взял с собой на встречу группу товарищей из госбезопасности. Символизм заключается в том, что они накрыли известного юриста напротив памятника Дзержинскому в Петербурге. «Фонтанка» в курсе, как ныне уже подозреваемая боролась за своего главного клиента. Ее позиция по поводу дальнейшей передачи суммы тоже солидная.



Под занавес года, 29 декабря, Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по посредничеству во взятке (часть 5 статьи 291.1 УК). Этому предшествовал заход оперативников ФСБ вечером 28 декабря в офис юридической компании «Лигал Групп», расположенный в бизнес-центре «Таврический» на Шпалерной улице, как раз напротив памятнику Железному Феликсу. А за минуты до этой неприятности в ту же дверь зашел представитель пакистанской компании «A.K.S. Traders» и передал руководителю фирмы — Татьяне Падалко — 2 миллиона рублей. Но то оказался не сувенир от клиента.



Татьяне 57 лет. Она не первый год на рынке правовых услуг. В ее доверителях — серьезные персоны. Особенно выделяется такая фигура, как экс-сенатор и миллиардер Александр Сабадаш. О нем много раз писала «Фонтанка». Последние публикации касаются его удивительного задержания сразу после отбытия им срока по прошлому приговору. Кстати, понимающие люди уверяют, что за этим стоит Лубянка. Что касается Татьяны Падалко, то год назад она публично делилась с деловыми читателями нашего издания лайфхаком. Тогда она выиграла в Верховном суде очередную битву за актив Сабадаша.



Теперь же, по версии следствия, она с неустановленными лицами собиралась передать 2 миллиона в сторону Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти, где как раз столкнулись интересы пакистанского трейдера с петербургской фруктовой компанией. Последняя, по мнению восточного истца, должна 13,5 миллиона рублей за поставку мандаринов.

Другое дело, что задержанная человек опытный. По данным нашего издания, Татьяна Падалко не только ни на кого не показала пальцем, а даже повинилась, мол, это ее личная неразумная инициатива. То есть, извините, мошенничество. Тем не менее она задержана уже процессуально. А завтра, 30 декабря, следствие выйдет в Смольнинский районный суд с ходатайством об аресте.



Справка:

Согласно данным Росстандарта и Росаккредитации в пакистанском городе Лахор действительно зарегистрирована компания «A. K. S. Traders». В течение 2021–2022 годов фирма осуществила несколько поставок мандаринов торговой марки «AKS» в адрес российских юрлиц, одним из них было петербургское ООО «ФудИмпорт». Сам цитрусовый бренд «AKS» продвигает фруктовый холдинг из Объединённых Арабских Эмиратов Fruit City. Что до трейдера из Лахора, то он является членом «Пакистанской ассоциации экспортёров и импортёров фруктов и овощей» с контактным лицом мудреного арабского имени.



Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»