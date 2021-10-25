Сабадаша снова будут судить в Петербурге. Бизнесмен уверяет, что за это преступление уже отсидел

Гаркуше и Сомову вменяют 16 эпизодов мошенничества в особо крупном размере. Сабадашу — столько же плюс легализацию похищенного. По версии следствия, размер ущерба 952 млн рублей. Их эпизоды относятся к 2013 году. Речь о кредитах, выданных компании «Милан», аффилированной с водочным заводом «Ливиз» Сабадаша.

Гаркуша и Сомов уже были осуждены за выдачу кредитов «Таврическим» «Милану» на 7 лет и вышли в конце 2019 года. Но вновь были задержаны. На аресте Гаркуша заявил, что все документы в новом деле идентичны тем, что были в первом, назвав происходящее издевательством. Что касается Сабадаша, то в октябре 2017 года тот же Смольнинский суд уже признал его виновным по делу о выводе средств из банка «Таврический». В январе нынешнего года он освободился по отбытию срока (с учетом времени, проведенного под стражей во время следствия), но сразу же был арестован по новому делу с идентичной фабулой. Причем арестовывали его в больнице.



Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, в деле 40 томов. Подсудимые вины не признают.

