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    Двенадцать икон, которые туристы хотели вывезти из России, таможня вернула в храм

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    Пулковская таможня передала Русской православной церкви 12 икон начала ХХ века.

    Как сообщает пресс-служба ведомства 28 декабря, десять образов, в том числе «Успение Пресвятой Богоматери», «Святитель Николай Чудотворец», «Богоматерь Троеручица», переданы в приход Софийского (Вознесенского) собора в Пушкине. А икона «Чудо Святого Георгия о змие» и икона «Святой Георгий Победоносец и Святой Дмитрий Солунский» поедут в Синодальный отдел Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

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    Иконы были изъяты у туристов из разных стран, которые купили их в России и пытались вывезти без документов для дальнейшей перепродажи.

    Эксперты определили, что написаны иконы были в начале ХХ века.

    За последние два года сотрудники таможни передали в территориальный орган Минкультуры РФ 37 предметов, представляющих культурную ценность: 29 икон и 8 напрестольных крестов, которые должны попасть в музеи.

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