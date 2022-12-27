Шербет из глинтвейна или греча? В Петербурге президенты позавтракали скромно, но с изыском

Меню президентского завтрака из 8 блюд появилось 27 декабря в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.
На завтрак главам государств предлагались свежий творог с ягодами, каша на выбор: «5 злаков», гречневая или рисовая с изюмом. Также в завтрак входили шербет из глинтвейна с вяленой вишней, пирожное «три шоколада», драники с крабом и яйцом пашот или сырники со сметаной.
Пресс-служба Кремля сегодня рассказала, что лидеры государств — участников СНГ посетили Государственный Русский музей. До этого стало известно, что Путину и другим лидерам, приехавшим на неформальный саммит СНГ, подарили 9 «клубных колец».