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    Шербет из глинтвейна или греча? В Петербурге президенты позавтракали скромно, но с изыском

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    Меню президентского завтрака из 8 блюд появилось 27 декабря в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула.

    На завтрак главам государств предлагались свежий творог с ягодами, каша на выбор: «5 злаков», гречневая или рисовая с изюмом. Также в завтрак входили шербет из глинтвейна с вяленой вишней, пирожное «три шоколада», драники с крабом и яйцом пашот или сырники со сметаной.

    Пресс-служба Кремля сегодня рассказала, что лидеры государств — участников СНГ посетили Государственный Русский музей. До этого стало известно, что Путину и другим лидерам, приехавшим на неформальный саммит СНГ, подарили 9 «клубных колец».

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