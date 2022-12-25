«Люди кричали от боли»: трибуна стадиона обрушилась во время матча в Каире

Почти три десятка человек пострадали во время обрушения конструкции на трибунах во время баскетбольного матча в столице Египта.



Как сообщает 25 декабря телеканал Sada El-Balad, игра за Суперкубок между Ахли и Иттихад из Александрии была прервана после того, как обрушилась металлическая конструкция на трибунах. По словам журналистов, «пострадавшие люди кричали от боли». По меньшей мере 27 человек получили ранения.

