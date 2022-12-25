«Люди кричали от боли»: трибуна стадиона обрушилась во время матча в Каире

Почти три десятка человек пострадали во время обрушения конструкции на трибунах во время баскетбольного матча в столице Египта.
Как сообщает 25 декабря телеканал Sada El-Balad, игра за Суперкубок между Ахли и Иттихад из Александрии была прервана после того, как обрушилась металлическая конструкция на трибунах. По словам журналистов, «пострадавшие люди кричали от боли». По меньшей мере 27 человек получили ранения.
Министерство здравоохранения Египта сообщило, что на место ЧП была направлена 21 машина скорой помощи. Серьезных травм удалось избежать. Причиной обрушения, по предварительным данным, стала перегрузка конструкций.