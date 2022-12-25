    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Небольшая облачность, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, зап

    763мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd68.68eur73.04

    «Люди кричали от боли»: трибуна стадиона обрушилась во время матча в Каире

    1465
    обсудить

    Почти три десятка человек пострадали во время обрушения конструкции на трибунах во время баскетбольного матча в столице Египта.

    Как сообщает 25 декабря телеканал Sada El-Balad, игра за Суперкубок между Ахли и Иттихад из Александрии была прервана после того, как обрушилась металлическая конструкция на трибунах. По словам журналистов, «пострадавшие люди кричали от боли». По меньшей мере 27 человек получили ранения.

    Министерство здравоохранения Египта сообщило, что на место ЧП была направлена 21 машина скорой помощи. Серьезных травм удалось избежать. Причиной обрушения, по предварительным данным, стала перегрузка конструкций.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЕгипетБаскетболСтадионОбрушение конструкций
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close