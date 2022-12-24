Сотни Дедов Морозов на Дворцовой отправились в забег. Бороду получали на месте

Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
Количество Дедов Морозов, постепенно заполоняющих Петербург, вечером 24 декабря, по-видимому, достигло максимума. Подавляющее большинство людей, собравшихся на Дворцовой площади, были в костюмах новогоднего волшебника. Так начался традиционный забег Дедов Морозов по центру города.
Этот забег уже шестой. По подсчётам организаторов, на него зарегистрировалось порядка 1,2 тысячи человек разного возраста, в том числе дети. Тем, у кого не было своего костюма, экипировку выдавали на месте: бороду, шубу, шапку, рукавицы и кушак.
Старт и финиш — в арке Главного штаба. Трасса — в виде новогодней елки длиной 1 250 метров. Перед стартом участники сделали разминку в танце.
В последние дни число Дедов Морозов на улицах Петербурга резко выросло. Их можно встретить даже за рулём общественного транспорта.