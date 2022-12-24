«Ъ»: Рынок рекламы в России за второе полугодие упал до 45%

Из-за ухода зарубежных рекламодателей и сокращения числа площадок для размещения рынок рекламы по итогам июля — декабря 2022 года просел до 45%, сообщает 24 декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на ассоциацию коммуникационных агентств России.



Ситуация в этой сфере начала идти на поправку только в третьем квартале года. По данным на конец сентября, объем рекламных материалов в средствах распространения был примерно на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



По прогнозу Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), объем интернет-рекламы по итогам 2022 года упадет на 10%, объем цифрового контента сократится на четверть.

