В Китае сообщили о новой рекордной вспышке ковида. Речь о десятках миллионов за день

По оценкам высшего государственного органа здравоохранения Китая, почти 37 миллионов человек в стране могли быть заражены коронавирусом за один день на этой неделе, что делает вспышку заболеваемости самой крупной в мире. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Bloomberg.
Согласно протоколу внутреннего заседания национальной комиссии здравоохранения Китая, на который ссылается агентство, 248 млн человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря. Если эти данные верны, уровень заражения затмит предыдущий ежедневный рекорд около 4 миллионов, установленный в январе 2022 года.
По мнению китайских властей, быстрое снятие коронавирусных ограничений в стране привело к беспрепятственному распространению высококонтагиозных вариантов «омикрона» среди людей с низким иммунитетом. По оценкам NHC, в настоящий момент инфицированы более половины жителей провинции Сычуань на юго-западе Китая и столицы Пекина.
В то же время, отмечает агентство, не очень понятно, как китайский регулятор здравоохранения пришёл к таким данным, поскольку в начале этого месяца местные власти закрыли свою когда-то повсеместную сеть кабин для тестирования ПЦР.
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