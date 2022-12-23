В Китае сообщили о новой рекордной вспышке ковида. Речь о десятках миллионов за день

По оценкам высшего государственного органа здравоохранения Китая, почти 37 миллионов человек в стране могли быть заражены коронавирусом за один день на этой неделе, что делает вспышку заболеваемости самой крупной в мире. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщает Bloomberg.



Согласно протоколу внутреннего заседания национальной комиссии здравоохранения Китая, на который ссылается агентство, 248 млн человек, или почти 18% населения, вероятно, заразились вирусом в первые 20 дней декабря. Если эти данные верны, уровень заражения затмит предыдущий ежедневный рекорд около 4 миллионов, установленный в январе 2022 года.

