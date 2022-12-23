Петербург — первый в России по госпитализациям и смертям от COVID-19

Суточная госпитализация с коронавирусом в России уже несколько дней имеет нового лидера — Петербург обгоняет Москву, следует из статистики федерального оперштаба. А теперь еще и по числу летальных случаев за сутки.

По состоянию на 23 декабря, за минувшие сутки в России госпитализировано 1 192 человека. В том числе 198 в Петербурге и 126 в Москве. По стране выявлено 7 409 новых случаев COVID-19, подтверждено 57 летальных исходов. В том числе 1 068 заражений и 16 смертей в Петербурге, и 1 698 заражений и 15 смертей в Москве.

Как писала «Фонтанка», из-за высоких темпов госпитализации в больнице Святого Георгия в Петербурге даже случилась «временная внештатная ситуация»: пациенты лежат в коридорах.