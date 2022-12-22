В Петербурге «временная внештатная ситуация» в больнице: пациенты лежат в коридорах

Пациенты «красной зоны» больницы Святого Георгия пожаловались на то, что людям там приходится лежать в коридорах. В комитете по здравоохранению назвали это «временной внештатной ситуацией».

Как рассказали 22 декабря «Фонтанке» читатели, в «красной зоне» все занято, и некоторым якобы обещают перевод из коридора в палату лишь на следующей неделе.

«Это временная внештатная ситуация, – сообщили «Фонтанке» в комздраве. – Большое поступление и большая выписка. Сейчас три человека в коридорах. Кроме того, бывает, что пациенты не по скорой поступают, а их переводят из соседнего «чистого» корпуса, если у больного появились признаки ОРВИ».

Чиновники обещают, что в ближайшее время всех пациентов переведут в палаты. «Свободные койки в городе есть, дефицита коечного фонда нет», – добавили в комитете.



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