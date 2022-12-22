Петербург обогнал Москву по числу госпитализаций с COVID-19

Петербург вновь возглавил список регионов с самой высокой суточной госпитализацией с коронавирусом в России. Москва на втором месте, следует из отчета федерального оперштаба от 22 декабря.

По состоянию на 22 декабря в России за сутки госпитализировано 1 212 человек. В том числе 196 в Петербурге и 143 в Москве. По стране выявлен 7 451 новый случай COVID-19, подтверждено 54 летальных исхода. Из них 1 006 заражений и 15 смертей в городе на Неве, и 1 709 заражений и 17 смертей в столице.

Накануне Роспотребнадзор рекомендовал москвичам вновь надеть маски.