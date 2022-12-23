В последние выходные перед Новым годом в Петербурге и области будут ловить пьяных водителей

Инспекторы ГИБДД Петербурга и Ленинградской области в грядущие выходные будут ловить водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.
Рейды по выявлению пьяных автомобилистов пройдут на территории Петербурга и Ленобласти в ночь с 23 на 24 декабря, с 24 на 25 декабря и с 25 на 26 декабря, сообщает пресс-служба УГИБДД регионов. В ведомстве напоминают, что за «пьяную» езду или передачу управления транспортом нетрезвому человеку статья 12.8 КоАП РФ предусматривает административный штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
Если водитель попадается на этом нарушении повторно, для него наступает уже уголовная ответственность.