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    Горячим выдалось утро у жителей многоэтажки на юге Петербурга: им на голову полился кипяток

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    Ранним утром 23 декабря ЧП произошло в доме 78, корпус 1, по Ленинскому проспекту, сообщают жители в соцсетях.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Ночью в 9-й парадной прорвало трубу с кипятком, и горячая вода залила общие коридоры и льется на улицу.

    «Люди стоят на улице, потому что кипятком отрезаны будут, если сейчас не выйти. Лифты стоят, общие коридоры затоплены, в кипяток выходят из квартиры. И паркинг в кипятке весь. Дома, как в сауне, испарение», — пишет одна из жительниц многоэтажки в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    «Фонтанка» звонила и в общий колл-центр управляющей компании, и секретарю управляющей компании, и управляющей домом. Кроме последней, которая не берет трубку, остальные были не в курсе произошедшего прорыва.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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