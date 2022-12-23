Горячим выдалось утро у жителей многоэтажки на юге Петербурга: им на голову полился кипяток

Ранним утром 23 декабря ЧП произошло в доме 78, корпус 1, по Ленинскому проспекту, сообщают жители в соцсетях.
«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Ночью в 9-й парадной прорвало трубу с кипятком, и горячая вода залила общие коридоры и льется на улицу.
«Люди стоят на улице, потому что кипятком отрезаны будут, если сейчас не выйти. Лифты стоят, общие коридоры затоплены, в кипяток выходят из квартиры. И паркинг в кипятке весь. Дома, как в сауне, испарение», — пишет одна из жительниц многоэтажки в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
«Фонтанка» звонила и в общий колл-центр управляющей компании, и секретарю управляющей компании, и управляющей домом. Кроме последней, которая не берет трубку, остальные были не в курсе произошедшего прорыва.