    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 0

    3 м/с, ю-з

    750мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.53eur75.09

    Пригожин и Смольный вышли из трех аллей. Бойца ЧВК «Вагнер» похоронят как военнослужащего

    13943
    19 комментариев

    Похороны вступившего в ЧВК «Вагнер» архангелогородца Дмитрия Меньшикова состоятся на воинском участке Белоостровского кладбища в Петербурге. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин подает этот факт как победу в споре с чиновниками — ради осужденного по наркотической статье сделают исключение из федерального закона.

    «Мы добились того, чтобы боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании. Похороны состоятся 24 декабря 2022 года в 12:00», — говорится в заявлении бизнесмена, которое 22 декабря публикует пресс-служба компании «Конкорд».

    В этом заявлении, отметим, содержится новая подробность, которая, по всей видимости, призвана объяснить, почему неместного жителя позарез надо похоронить в Петербурге. Если верить Евгению Пригожину, Дмитрий Меньшиков указал об этом в своем завещании — похороните, мол, меня на Аллее Героев Белоостровского кладбища. Знал ли живой Меньшиков о существовании такого кладбища, трудно установить. В 2017 году, по информации «Фонтанки», он бывал в Петербурге, тем же летом в Курортном районе без широкой огласки открыли новое кладбище.

    По данным «Фонтанки», под Аллеей Героев Пригожин имеет в виду воинский участок. Его соратник, один из создателей ЧВК «Вагнер», ныне глава «Лиги ветеранов» Андрей Трошев, в письме губернатору Беглову требовал место на Аллее Славы. Смольный же парировал, что ни Героев, ни Славы у него нет, и добавил в эту историю свою аллею — Доблести. Участок с таким названием 13 декабря был открыт на Белоостровском кладбище по соседству с воинским, который предназначен исключительно для тех, кто имеет отношение к официальным силовым структурам. Предполагалось, что на Аллее Доблести (в отличие от воинского участка) можно похоронить и бойца ЧВК «Вагнер», и волонтера, поставляющего помощь на фронт, и журналиста, погибшего в зоне боевых действий.

    Однако Евгений Пригожин продолжал настаивать на некой не существующей юридически Аллее Героев (точнее, такая существует, но не на кладбищах, и на ней устанавливаются бюсты дважды Героев СССР или РФ). В письмах спикерам Госдумы, СовФеда, политических партии он созывал в Петербург «чрезвычайную комиссию». Петербургские власти в лице вице-губернатора Кирилла Полякова говорили, что не понимают, чего от них хочет Пригожин, и что они готовы в обход действующего законодательства предоставить место на воинском участке, раз уж Аллея Доблести не подходит. Собственно, на воинском участке и будет, по информации «Фонтанки», захоронен Дмитрий Меньшиков, а ходатайствовал об этом главный военком города Сергей Качковский. Недавно у него Смольный тоже спрашивал, что делать с телами погибших на Украине воинов без официального статуса военнослужащего.

    22 декабря вопрос с местом захоронения решен, в администрации Петербурга обсуждают масштаб воинских почестей, которые можно оказать Меньшикову. В отличие от ФЗ-8 «О похоронном деле», в президентском указе список достойных воинских почестей лиц значительно шире и абстрактней. Помимо военнослужащих, Героев СССР и РФ, участников войн и боевых действий в перечне есть, например, погибшие при защите Отечества и граждане, имевшие особые заслуги перед государством.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК14
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ26
    ПЕЧАЛЬ7

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close