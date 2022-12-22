Пригожин и Смольный вышли из трех аллей. Бойца ЧВК «Вагнер» похоронят как военнослужащего

Похороны вступившего в ЧВК «Вагнер» архангелогородца Дмитрия Меньшикова состоятся на воинском участке Белоостровского кладбища в Петербурге. Основатель частной военной компании Евгений Пригожин подает этот факт как победу в споре с чиновниками — ради осужденного по наркотической статье сделают исключение из федерального закона.

«Мы добились того, чтобы боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков был захоронен на Аллее Героев Белоостровского кладбища, которое он и указал в своем предсмертном завещании. Похороны состоятся 24 декабря 2022 года в 12:00», — говорится в заявлении бизнесмена, которое 22 декабря публикует пресс-служба компании «Конкорд».



В этом заявлении, отметим, содержится новая подробность, которая, по всей видимости, призвана объяснить, почему неместного жителя позарез надо похоронить в Петербурге. Если верить Евгению Пригожину, Дмитрий Меньшиков указал об этом в своем завещании — похороните, мол, меня на Аллее Героев Белоостровского кладбища. Знал ли живой Меньшиков о существовании такого кладбища, трудно установить. В 2017 году, по информации «Фонтанки», он бывал в Петербурге, тем же летом в Курортном районе без широкой огласки открыли новое кладбище.



По данным «Фонтанки», под Аллеей Героев Пригожин имеет в виду воинский участок. Его соратник, один из создателей ЧВК «Вагнер», ныне глава «Лиги ветеранов» Андрей Трошев, в письме губернатору Беглову требовал место на Аллее Славы. Смольный же парировал, что ни Героев, ни Славы у него нет, и добавил в эту историю свою аллею — Доблести. Участок с таким названием 13 декабря был открыт на Белоостровском кладбище по соседству с воинским, который предназначен исключительно для тех, кто имеет отношение к официальным силовым структурам. Предполагалось, что на Аллее Доблести (в отличие от воинского участка) можно похоронить и бойца ЧВК «Вагнер», и волонтера, поставляющего помощь на фронт, и журналиста, погибшего в зоне боевых действий.



Однако Евгений Пригожин продолжал настаивать на некой не существующей юридически Аллее Героев (точнее, такая существует, но не на кладбищах, и на ней устанавливаются бюсты дважды Героев СССР или РФ). В письмах спикерам Госдумы, СовФеда, политических партии он созывал в Петербург «чрезвычайную комиссию». Петербургские власти в лице вице-губернатора Кирилла Полякова говорили, что не понимают, чего от них хочет Пригожин, и что они готовы в обход действующего законодательства предоставить место на воинском участке, раз уж Аллея Доблести не подходит. Собственно, на воинском участке и будет, по информации «Фонтанки», захоронен Дмитрий Меньшиков, а ходатайствовал об этом главный военком города Сергей Качковский. Недавно у него Смольный тоже спрашивал, что делать с телами погибших на Украине воинов без официального статуса военнослужащего.

