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    Байден: Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией

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    Президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров американского и украинского лидеров. Зеленский после слов Байдена кивнул в знак подтверждения. Трансляцию 22 декабря вела пресс-служба Белого дома.

    При этом Байден отметил, что ожидает голосования Конгресса в пользу выделения 45 миллиардов долларов помощи Украине. Он добавил, что сейчас Киев получит 1,8 млрд долларов помощи, а также снаряжение, аммуницию и системы ЗРК Patriot.

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