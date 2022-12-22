Байден: Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией

Президент США Джо Байден заявил, что президент Украины Владимир Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров американского и украинского лидеров. Зеленский после слов Байдена кивнул в знак подтверждения. Трансляцию 22 декабря вела пресс-служба Белого дома.



При этом Байден отметил, что ожидает голосования Конгресса в пользу выделения 45 миллиардов долларов помощи Украине. Он добавил, что сейчас Киев получит 1,8 млрд долларов помощи, а также снаряжение, аммуницию и системы ЗРК Patriot.