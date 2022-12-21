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    «Франциска» резко нагревает Петербург, давление падает

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    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    За сегодняшний день температура в Петербурге подпрыгнет почти на 10 градусов. По прогнозам синоптиков можно изучать разнообразие типов осадков.

    ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещало нам 21 декабря небольшой снег ночью, утром и днём мокрый снег, а также ледяной дождь, переходящий в дождь, и местами сильный гололёд («Фонтанка» уже показывала его сегодня). Ветер южный, юго-западный умеренный. Обстановка на дорогах сложная. Температура воздуха с ночных минус 5–7 градусов днём вырастет до 0 — плюс 2.

    Сегодня наш регион пересекает тёплый атмосферный фронт, после чего Петербург окажется в тёплом секторе циклона «Франциска» (Franziska), сообщает центр «ФОБОС». При этом атмосферное давление будет падать и составит 749 мм рт. ст., что ниже нормы.

    Плюс 1 — это повышенная для конца декабря температура, отмечает «Яндекс.Погода». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от минус 12 до 0 градусов. Самое холодное 21 декабря выдалось в 1978 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 11.

    Завтра плюсовая температура в Петербурге сохранится, ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На дорогах местами гололедица.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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