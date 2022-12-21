«Франциска» резко нагревает Петербург, давление падает

За сегодняшний день температура в Петербурге подпрыгнет почти на 10 градусов. По прогнозам синоптиков можно изучать разнообразие типов осадков.



ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещало нам 21 декабря небольшой снег ночью, утром и днём мокрый снег, а также ледяной дождь, переходящий в дождь, и местами сильный гололёд («Фонтанка» уже показывала его сегодня). Ветер южный, юго-западный умеренный. Обстановка на дорогах сложная. Температура воздуха с ночных минус 5–7 градусов днём вырастет до 0 — плюс 2.

