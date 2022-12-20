Tele2 опять повысил цены на услуги. В компании это прокомментировали

Оператор Tele2 снова повысил цены на услуги связи. Абонентам стали поступать сообщения, что базовая стоимость их тарифа увеличится с 30 декабря. У некоторых — до 70 рублей в месяц. В компании прокомментировали информацию об удорожании услуг, заявив, что «незначительные корректировки затронут часть архивных тарифов, размер пересмотра зависит от конкретного плана».

«На большинстве тарифов размер пересмотра составляет не более 50 рублей, не превышает индекса потребительских цен (ИПЦ) и проводится не чаще одного раза в календарный год, — пояснили «Фонтанке» в Tele2 во вторник, 20 декабря. — Всем клиентам, которые участвуют в изменениях, будут доступны преимущества обновлённых тарифов и бонусы».

