Tele2 опять повысил цены на услуги. В компании это прокомментировали

Оператор Tele2 снова повысил цены на услуги связи. Абонентам стали поступать сообщения, что базовая стоимость их тарифа увеличится с 30 декабря. У некоторых — до 70 рублей в месяц. В компании прокомментировали информацию об удорожании услуг, заявив, что «незначительные корректировки затронут часть архивных тарифов, размер пересмотра зависит от конкретного плана».
«На большинстве тарифов размер пересмотра составляет не более 50 рублей, не превышает индекса потребительских цен (ИПЦ) и проводится не чаще одного раза в календарный год, — пояснили «Фонтанке» в Tele2 во вторник, 20 декабря. — Всем клиентам, которые участвуют в изменениях, будут доступны преимущества обновлённых тарифов и бонусы».
В компании также добавили, что пересмотр цен — «это нормальная рыночная практика, необходимость которой обусловлена рядом факторов». «Внешняя ситуация повлияла на цепочки поставок оборудования, которые выстраивались годами. Чтобы не допустить деградации качества сервисов, мы фокусируемся на поддержании работоспособности сетей и поиске альтернативных технических решений. В связи с ростом затрат на обслуживание инфраструктуры Tele2 вынуждена немного повысить стоимость услуг», — резюмировали в компании.
Напомним, что ранее ФАС возбудила в отношении Tele2 антимонопольное дело. По данным ведомства, компания в январе прошлого года повысила тарифы в среднем на 13%. Оператора обязали снизить тарифы и заплатить штраф в размере 825,5 тыс. рублей.