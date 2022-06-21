Минцифры и ФАС заинтересовались подорожанием тарифов Tele2

Абоненты Tele2 21 июня получили уведомления об увеличении стоимости безлимитных тарифов. Сообщалось, что цены на них взлетели более чем в полтора раза. Минцифры РФ не смогло пройти мимо и запросило у оператора обоснование резкого повышения цен.



«Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — сообщает Telegram-канал министерства.