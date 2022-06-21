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    Минцифры и ФАС заинтересовались подорожанием тарифов Tele2

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    9 комментариев

    Абоненты Tele2 21 июня получили уведомления об увеличении стоимости безлимитных тарифов. Сообщалось, что цены на них взлетели более чем в полтора раза. Минцифры РФ не смогло пройти мимо и запросило у оператора обоснование резкого повышения цен.

    «Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — сообщает Telegram-канал министерства.

    В апреле ФАС и Минцифры разработали рекомендации поэтапной индексации тарифов с учетом текущего уровня инфляции. Согласно документу, операторы могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% на конец мая).

    В Tele2 ответили на претензии по поводу роста стоимости безлимита. По словам оператора, проект затронул разные группы безлимитных тарифов, актуальных в разные годы. Информирование также было разбито на группы. На отдельных тарифах цена отличается на 50 рублей.

    «Скриншот с изменением цены до 700 рублей, который гуляет по телеграм-каналам, показывает изменения для одной небольшой группы клиентов, которым сообщения были разосланы сегодня — просто именно здесь разница оказалась максимальной, так как речь идет об архивном тарифе четырехлетней давности», — объяснили в компании.

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    Комментарии (9)

    angel of death
    а когда-то на пчелайне были долларовые тарифы =)))))
    polunochnik
    Сейчас прийдет PiterRusso и скажет что 10 лет назад тоже тарифы дороже были и так и надо на самом деле. Никакая это не новость.
    radon
    Да дерьмо этот теле2.
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