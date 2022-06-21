Минцифры и ФАС заинтересовались подорожанием тарифов Tele2

Абоненты Tele2 21 июня получили уведомления об увеличении стоимости безлимитных тарифов. Сообщалось, что цены на них взлетели более чем в полтора раза. Минцифры РФ не смогло пройти мимо и запросило у оператора обоснование резкого повышения цен.
«Если выяснится, что тарифы изменились необоснованно, оператор получит предписание о приведении тарифов к прежнему уровню», — сообщает Telegram-канал министерства.
В апреле ФАС и Минцифры разработали рекомендации поэтапной индексации тарифов с учетом текущего уровня инфляции. Согласно документу, операторы могут без проведения проверок и расследований повышать тарифы на величину накопленной с начала года инфляции (11,8% на конец мая).
В Tele2 ответили на претензии по поводу роста стоимости безлимита. По словам оператора, проект затронул разные группы безлимитных тарифов, актуальных в разные годы. Информирование также было разбито на группы. На отдельных тарифах цена отличается на 50 рублей.
«Скриншот с изменением цены до 700 рублей, который гуляет по телеграм-каналам, показывает изменения для одной небольшой группы клиентов, которым сообщения были разосланы сегодня — просто именно здесь разница оказалась максимальной, так как речь идет об архивном тарифе четырехлетней давности», — объяснили в компании.