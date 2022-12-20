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    Буба наелась креветок и легла спать. Они не отмечают Новый год

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    Кадр из видео Московского зоопарка
    Кадр из видео Московского зоопарка
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    Енотовидная собака Буба, живущая в Московском зоопарке, в начале декабря переехала в новый вольер и ушла в зимнюю спячку. Об этом зоопарк сообщает 20 декабря.

    В прошлом году Буба спала вместе с енотами, а теперь у неё свой дом. Новая территория обустроена специально под её нужды: 3 метра высотой, имеет два сектора, защищена от осадков, обогащение среды ориентировано на нижний ярус, поскольку енотовидные собаки, в отличие от енотов, лазят плохо. Обогащение — это, например, кормовые головоломки или новые запахи. Киперы регулярно предлагают их, чтобы Буба не заскучала. Переезд провели заблаговременно, и собака лучше подготовилась к спячке. Перед этим её кормили её любимыми лакомствами: говядиной, курицей и креветками. Они выполняют задачи зимнего рациона и позволили Бубе быстро набрать вес.

    «Киперы проверяют состояние Бубы ежедневно, однако корма предлагают в зависимости от погоды. Когда теплее — чаще, в морозы — реже. Все зависит от активности самой собаки — когда она лично выйдет из домика, чтобы не нарушать ее сон. В среднем сейчас Бубе предлагают поесть 1–2 раза в неделю», — отмечают в зоопарке.

    Кадр из видео Московского зоопарка
    Кадр из видео Московского зоопарка

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    Енотовидная собакаЗимняя спячкаЗоопарк
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