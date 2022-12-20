Водитель, протаранивший пешехода и крыльцо на Седова, получил 5 лет колонии

В Петербурге вынесли приговор водителю, который минувшей весной устроил «пьяное» ДТП с пешеходом в Невском районе. Потерпевший погиб на месте.
Авария случилась ночью 8 марта на улице Седова. Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Hyundai Santa Fe, сообщает 20 декабря пресс-служба прокуратуры Петербурга. У дома 84 он протаранил ограждение, вылетел на тротуар, сбил там пешехода и врезался в крыльцо дома. От полученных травм 51-летний пешеход скончался на месте. Очевидцы тогда рассказывали, что в «Хёндэ» в момент ДТП также находились женщина и ребенок.
Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Мужчину приговорили 5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением водительских прав на 2,5 года. Приговор в законную силу еще не вступил.