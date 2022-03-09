В Петербурге виновника смертельного ДТП на Седова отправили в СИЗО до мая

Невский районный суд заключил под стражу Александра Симонова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом 9 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Следствие полагает, что ночью 8 марта Симонов, будучи нетрезвым, выехал на тротуар улицы Седова, где сбил пешехода и врезался в дом. В результате аварии смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. При прохождении освидетельствования у Симонова выявлены клинические признаки опьянения — 0,962 мг/л.



Водитель и защитник возражали против помещения под стражу и заявляли, что «баланс интересов обвиняемого, потерпевшего и следствия может быть достигнут при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий, которые позволят Симонову компенсировать ущерб». Суд к ним не прислушался, в СИЗО Симонов просидит как минимум до 7 мая.

