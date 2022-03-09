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В Петербурге виновника смертельного ДТП на Седова отправили в СИЗО до мая

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Невский районный суд заключил под стражу Александра Симонова, обвиняемого в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. Об этом 9 марта сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что ночью 8 марта Симонов, будучи нетрезвым, выехал на тротуар улицы Седова, где сбил пешехода и врезался в дом. В результате аварии смерть потерпевшего наступила на месте происшествия. При прохождении освидетельствования у Симонова выявлены клинические признаки опьянения — 0,962 мг/л.

Водитель и защитник возражали против помещения под стражу и заявляли, что «баланс интересов обвиняемого, потерпевшего и следствия может быть достигнут при избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определённых действий, которые позволят Симонову компенсировать ущерб». Суд к ним не прислушался, в СИЗО Симонов просидит как минимум до 7 мая.

«Фонтанка» со ссылкой на очевидцев писала, что в момент ДТП в машине Симонова также находились женщина и ребенок.

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Комментарии (2)

Zlobodey
Что за бред я сейчас прочитал?? Защитник с водилой — колдуны вуду? Оживят погибшего и возместят ущерб
Ro_Bot
а с сахалинской малолеткой на бмв , который тоже человека убил что? домой отправили?
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