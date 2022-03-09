Водитель под стражей после ДТП на Седова. На видео — крики ребёнка

Водитель, устроивший смертельное ДТП на улице Седова, помещён за решётку. Уголовное дело расследуется по статье 264, часть 4, УК РФ — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 марта.
Ночью 8 марта на улице Седова, 34, 34-летний водитель Hyundai Santa Fe, будучи нетрезвым, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение и двигавшегося по тротуару пешехода. 51-летний пешеход, живший неподалёку, скончался на месте происшествия.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывали, что в машине были также женщина и ребёнок. На записи в группе слышны детские крики: «Полиция! Что вы делаете». На фото — разрушенная лестница, которая также приняла на себя удар.
Водитель, по данным «Фонтанки», работает электромонтером в крупной городской энергетической компании. С начала 2021 года его шесть раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Через несколько часов после ДТП он был задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещён в ИВС.