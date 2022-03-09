Водитель под стражей после ДТП на Седова. На видео — крики ребёнка

Водитель, устроивший смертельное ДТП на улице Седова, помещён за решётку. Уголовное дело расследуется по статье 264, часть 4, УК РФ — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 марта.

Ночью 8 марта на улице Седова, 34, 34-летний водитель Hyundai Santa Fe, будучи нетрезвым, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение и двигавшегося по тротуару пешехода. 51-летний пешеход, живший неподалёку, скончался на месте происшествия.

