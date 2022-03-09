FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -6
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Водитель под стражей после ДТП на Седова. На видео — крики ребёнка

Погиб пешеход, живший неподалёку. Водитель не раз привлекался за превышение скорости.

4
Печать

Водитель, устроивший смертельное ДТП на улице Седова, помещён за решётку. Уголовное дело расследуется по статье 264, часть 4, УК РФ — нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 марта.

Ночью 8 марта на улице Седова, 34, 34-летний водитель Hyundai Santa Fe, будучи нетрезвым, не справился с управлением, сбил металлическое ограждение и двигавшегося по тротуару пешехода. 51-летний пешеход, живший неподалёку, скончался на месте происшествия.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывали, что в машине были также женщина и ребёнок. На записи в группе слышны детские крики: «Полиция! Что вы делаете». На фото — разрушенная лестница, которая также приняла на себя удар.

Водитель, по данным «Фонтанки», работает электромонтером в крупной городской энергетической компании. С начала 2021 года его шесть раз привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Через несколько часов после ДТП он был задержан на основании статьи 91 УПК РФ и помещён в ИВС.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

ssr
Как можно ехать с пьяным и ребёнком?
Мillemelle
а органы опеки не хотят проверить родителей?
Ro_Bot
а через неделю месяцев все узнают что у электромонтёра на иждивении беременный попугай-инвалид
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний