На Седова пьяный на «Хёндэ» снёс ограждение и отбросил пешехода в стену. Водитель вёз женщину и ребёнка

«Видимо, не справился с управлением, вылетел на встречную, задел машину, затем пробил ограждение и влетел в бетонную лестницу, на которой сидел одинокий мужчина», — пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».



В группе «ВКонтакте» «Щемиловка» уточняют, что мужчина находился не на лестнице, а шёл по тротуару. Автомобиль сбил его со спины и отбросил в здание. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, 51-летний пешеход скончался на месте. За рулём Hyundai Santa Fe сидел 33-летний мужчина, по предварительным данным, он был пьян.