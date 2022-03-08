FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-7°C/Завтра: -8
105.81р115.62р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

На Седова пьяный на «Хёндэ» снёс ограждение и отбросил пешехода в стену. Водитель вёз женщину и ребёнка

Смертельная авария произошла на пересечении улиц Седова и Полярников в Невском районе Петербурга в ночь на 8 марта. Пешеход попал под вылетевший с дороги Hyundai Santa Fe, последствия показали в соцсетях.

3
Печать

«Видимо, не справился с управлением, вылетел на встречную, задел машину, затем пробил ограждение и влетел в бетонную лестницу, на которой сидел одинокий мужчина», — пишут в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В группе «ВКонтакте» «Щемиловка» уточняют, что мужчина находился не на лестнице, а шёл по тротуару. Автомобиль сбил его со спины и отбросил в здание. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, 51-летний пешеход скончался на месте. За рулём Hyundai Santa Fe сидел 33-летний мужчина, по предварительным данным, он был пьян.

По словам очевидцев, в салоне находились также ребёнок не старше пяти лет на вид и женщина, которая также не выглядела трезвой.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Kezevo
Признается в преданности и бесконечной любви к спец операции и получит свой штраф...
261215271
Если он пьяеый, то с головой он не справился, а не с управлением. Убил человека ни за что.
Shrkv
Где же "петербуржцы" с Украины, то есть эта тема не оплачивается вашими кураторами?)))
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний