МЧС советует петербуржцам запастись палками и пластырем перед первым днем недели

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды в понедельник, 19 декабря. Уже ночью порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. На дорогах образуется гололед.



Спасатели рекомендуют гражданам передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. К ней предлагается приклеить кусочки пластыря. Те якобы создадут дополнительное сцепление. Пожилым людям лучше взять с собой трость с резиновым или острым наконечником. Перебегать дорогу в понедельник будет особенно опасно.

Для автомобилистов советы стандартные — соблюдайте скоростной режим, дистанцию, обуйте в шипы все четыре колеса, но особо на них не надейтесь, так как при резком торможении машину легко может занести.