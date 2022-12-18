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    МЧС советует петербуржцам запастись палками и пластырем перед первым днем недели

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    9 комментариев

    Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает горожан об ухудшении погоды в понедельник, 19 декабря. Уже ночью порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. На дорогах образуется гололед.

    Спасатели рекомендуют гражданам передвигаться осторожно, наступая на всю подошву. К ней предлагается приклеить кусочки пластыря. Те якобы создадут дополнительное сцепление. Пожилым людям лучше взять с собой трость с резиновым или острым наконечником. Перебегать дорогу в понедельник будет особенно опасно.

    Для автомобилистов советы стандартные — соблюдайте скоростной режим, дистанцию, обуйте в шипы все четыре колеса, но особо на них не надейтесь, так как при резком торможении машину легко может занести.

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    Комментарии 9

    27458621718 Дек 2022 в 15:50
    Нужно взять наждачную бумагу и вырезать из этого 2 стельки.
    Шилом проделать 4 дырки по бокам и вдеть в них шнурки.
    Привязать с их помощью на подошву обуви.
    Это ленинградское домашнее изобретение из 70-х г.20 века.
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