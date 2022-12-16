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    Подробности ДТП, в котором погибли томские врачи: предполагаемый виновник ехал на угнанном грузовике

    1991
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    Фото: прокуратура Томской области
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    После ДТП с медиками Томский районный суд 16 декабря отправил водителя грузовика в СИЗО на два месяца — до 15 февраля. Вину мужчина признал. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

    Новые подробности инцидента выяснила томская полиция. Оказывается, водитель во время ДТП был пьян, а своё транспортное средство похитил. По данному факту возбуждено второе уголовное дело — по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Первое было о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

    Он угнал КАМАЗ с производственной площадки в районе села Мазалово Томского района и поехал в соседний поселок, а по дороге, на 46-м километре дороги Томск — Мариинск, столкнулся с каретой скорой помощи. Машины от удара загорелись. Водитель грузовика отделался ушибами и был задержан полицией, прав у него при себе не было. А в скорой погибли четыре человека: замглавврача перинатального центра, заведующий отделением реанимации, медсестра и водитель. В четверг местные власти объявили траур.

    Фото: прокуратура Томской области

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