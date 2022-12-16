Подробности ДТП, в котором погибли томские врачи: предполагаемый виновник ехал на угнанном грузовике

После ДТП с медиками Томский районный суд 16 декабря отправил водителя грузовика в СИЗО на два месяца — до 15 февраля. Вину мужчина признал. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.



Новые подробности инцидента выяснила томская полиция. Оказывается, водитель во время ДТП был пьян, а своё транспортное средство похитил. По данному факту возбуждено второе уголовное дело — по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Первое было о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

